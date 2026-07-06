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En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 6 de julio de 2026 cerró a 3824.27 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del2,85% en contraste con el precio de apertura.

En el mercado de Euro, la cotización subió 95.48% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 17.09%, evidenciando una evolución volátil.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo bajista: tras un arranque débil encadenó dos jornadas al alza, luego volvió a ceder con breves rebotes intermedios y al cierre, por lo que el balance final es negativo frente al nivel inicial.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia, a 3824.27 pesos por euro, pagarán 382,427 pesos colombianos; 200 euros costarán 764,854 pesos y 500 euros, 1,912,135 pesos.