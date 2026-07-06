La cotización deldólar este lunes, 6 de julio de 2026 llegó a 3346.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,42%.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -2.81% y en el último año acumula una caída de -13.72%, mostrando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar fue volátil al inicio con movimientos alternados; luego encadenó cuatro caídas seguidas que definieron una tendencia bajista y cerró con un leve rebote insuficiente para revertir la pérdida.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 9.36%, es menor que la volatilidad anual del 13.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 334,647.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 669,294.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1,673,235.00 pesos colombianos.