Este lunes, 20 de abril de 2026, la cotización deleuro llegó a 4211.25 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,52%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 0.0344, mientras que en el último año ha mostrado una variación del -9.33%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del Euro a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de incrementos que no lograron revertir la caída general. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la fluctuación sugiere una presión negativa en el valor de la moneda. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.52% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 421.125 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 842.250 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.105.625 pesos colombianos.