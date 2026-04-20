El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 59.99 este lunes, 20 de abril de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.99%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.15%. Estos datos reflejan una estabilidad relativa en el mercado cambiario del Peso dominicano. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.40%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en relación con las monedas extranjeras. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda local, lo que podría beneficiar a los importadores y mejorar la confianza en la economía. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que un cambio en las condiciones económicas o políticas podría revertir este crecimiento. La estabilidad del Peso dominicano dependerá de factores internos y externos que influyen en su cotización. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.