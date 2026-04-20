Este lunes, 20 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 717.1733 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,18%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.59%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con algunas fluctuaciones a la baja y un par de incrementos. Esta dinámica sugiere un período de incertidumbre en el mercado, donde los movimientos negativos fueron más frecuentes, aunque se observaron momentos de recuperación. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.59%, es menor que la volatilidad anual del 14.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,717.33 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,434.66 pesos y 500 reales tendrá un costo de 358,586.65 pesos.