La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7387 este lunes, 20 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.34%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.22%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.32%. Estos movimientos reflejan la fluctuación del valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.16%, es menor que la volatilidad anual del 6.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor. Sin embargo, la estabilidad se mantendría si el dato fuera igual a 0. En resumen, la tendencia actual de la Libra esterlina refleja un fortalecimiento en su cotización, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica. Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.