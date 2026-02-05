La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6655 este jueves, 5 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 2.25%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.15%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.83%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 21.64%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.60%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que no ha habido cambios significativos en su valor. En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo. Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.