En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.627 este jueves, 27 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 2.37%.

La cotización del quetzal guatemalteco registró un cambio de 2.17% en la última semana y de 1.83% en el último año, mostrando una evolución positiva reciente.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.77%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 20.33%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta favorable evolución sugiere un fortalecimiento de la moneda local frente a otras divisas.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia sería a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En cualquier caso, la tendencia positiva actual refleja un clima favorable para la economía guatemalteca.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 27 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.