La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.25 este jueves, 27 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.75%.

La cotización del Peso dominicano retrocedió levemente en la última semana (-0.78%) y mostró una caída más pronunciada en el último año (-8.27%), evidenciando una tendencia bajista en su valor de mercado.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.44%.

La cotización del Peso dominicano hoy se presenta con una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que podría reflejar una estabilidad económica o un aumento en la confianza del mercado.

A pesar de la tendencia positiva observada, es crucial monitorear los factores externos que podrían influir en la cotización del Peso dominicano en el futuro. Esto ayudará a comprender si esta tendencia se mantendrá o se revertirá en días venideros.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 27 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.