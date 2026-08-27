El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7359 este jueves, 27 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.04% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina avanzó 0.38%, pero en el último año acumula un retroceso de -4.17%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina es del 2.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual es del 5.96%.

La cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato 1 es positivo. Esto significa que, en los últimos dos días consecutivos, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

Este movimiento alcista puede indicar una mayor confianza en la economía del Reino Unido o en factores externos que afectan positivamente al desempeño de la Libra esterlina. Sin embargo, es importante seguir monitoreando estos cambios para confirmar la sostenibilidad de la tendencia.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 27 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.