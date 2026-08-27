En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 16.962 este jueves, 27 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.03% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso mexicano registró una leve variación de 0.04%, mientras que en el último año acumuló una caída de -8.18%, indicando estabilidad reciente frente a una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 7.33%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación a las monedas extranjeras. Este movimiento al alza se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento del Peso en el mercado.

Analizando esta tendencia, es probable que factores económicos locales, así como la confianza del inversor, estén influenciando favorablemente la posición del Peso mexicano.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 27 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.