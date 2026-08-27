La cotización del euro cerró a USD 0.8581 este jueves, 27 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.19%.

La cotización del Euro subió 0.29% en la última semana, pero cae -1.03% en el último año, señalando recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido de 1.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con una volatilidad anual del 5.60%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 en +3. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha estado fortaleciendo su valor frente a otras divisas. Este aumento en la cotización sugiere un optimismo en los mercados y podría estar relacionado con factores económicos favorables.

Por otro lado, es importante observar que esta tendencia alcista puede ser temporal y depende de diversos factores económicos y políticos en la eurozona. Un seguimiento continuo es esencial para entender si esta tendencia se consolidará en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 27 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.