Al cierre de mercados de este jueves, 27 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3161.18. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.17%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 4.05%, mientras que en el último año cayó 16.92%, lo que sugiere una recuperación reciente dentro de una tendencia anual aún negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 16.13%, es mayor que la volatilidad anual del 13.81%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este aumento en la cotización también puede estar influenciado por factores económicos regionales y globales que han favorecido el desempeño del Peso colombiano.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 27 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.