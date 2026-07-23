En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 23 de julio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6235. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.29%.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco se apreció 2.27%, mientras que en el último año su cotización varió -0.44%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una leve caída interanual.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.90%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 20.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un ligero incremento, lo que puede ser un signo de una economía mejorando o una mayor demanda por el Quetzal.

La tendencia a la alza sugiere que los inversores pueden tener más confianza en la estabilidad económica del país. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta cotización para ver si esta tendencia se mantiene en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 23 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.