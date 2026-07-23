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La legislatura de California aprobó una nueva normativa que busca reconocer el trabajo que realizan miles de estudiantes que cuidan a sus familiares en sus hogares para convertir esta experiencia en una posibilidad de formación.

La iniciativa tendrá un impacto especial en comunidades donde muchos adolescentes asumen responsabilidades de cuidado a una temprana edad, como lo es la población latina.

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Educación lo confirmó: ¿Qué dice la Ley AB 2324?

La Ley AB 2324, conocida como “Youth Caregiver Support and Career Pathway Act”, incorpora a los jóvenes cuidadores dentro de la política de educación técnica y vocacional de California.

La norma reconoce a los estudiantes de entre 9° y 12° que cuidan en sus hogares a familiares con enfermedades crónicas, discapacidades, problemas de salud mental o adultos mayores, y busca que esta experiencia pueda convertirse en una oportunidad de desarrollo profesional.

Según lo dictaminado por la Ley AB-2324:

  • Antes del 1 de julio de 2028 el estado debe emitir una guía para implementar el programa.
  • Dicha guía podrá permitir que algunos estudiantes obtengan créditos académicos mediante programas de experiencia laboral por las tareas realizadas en el hogar.
  • Contempla capacitación para carreras vinculadas al cuidado de personas.
La Ley AB 2324, conocida como “Youth Caregiver Support and Career Pathway Act”, incorpora a los jóvenes cuidadores dentro de la política de educación técnica y vocacional de California.
La Ley AB 2324, conocida como “Youth Caregiver Support and Career Pathway Act”, incorpora a los jóvenes cuidadores dentro de la política de educación técnica y vocacional de California. Instagram/cagovernor

¿Qué mejorías se esperan con esa medida?

Las autoridades y organizaciones que impulsaron la ley esperan que genere beneficios tanto para los estudiantes como para el sistema de salud y servicios sociales de California.

Como objetivos principales se destacan:

  • Reconocer oficialmente el trabajo realizado por miles de jóvenes cuidadores.
  • Reducir el riesgo de deserción escolar entre estudiantes con responsabilidades familiares.
  • Facilitar la transición hacia carreras relacionadas con la atención de personas y los servicios de apoyo.
  • Contribuir a formar nuevos profesionales para un sector que afronta escasez.
  • Favorecer que los estudiantes obtengan apoyo académico, emocional y social mientras continúan con sus estudios.