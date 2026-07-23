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La legislatura de California aprobó una nueva normativa que busca reconocer el trabajo que realizan miles de estudiantes que cuidan a sus familiares en sus hogares para convertir esta experiencia en una posibilidad de formación.
La iniciativa tendrá un impacto especial en comunidades donde muchos adolescentes asumen responsabilidades de cuidado a una temprana edad, como lo es la población latina.
Educación lo confirmó: ¿Qué dice la Ley AB 2324?
La Ley AB 2324, conocida como “Youth Caregiver Support and Career Pathway Act”, incorpora a los jóvenes cuidadores dentro de la política de educación técnica y vocacional de California.
La norma reconoce a los estudiantes de entre 9° y 12° que cuidan en sus hogares a familiares con enfermedades crónicas, discapacidades, problemas de salud mental o adultos mayores, y busca que esta experiencia pueda convertirse en una oportunidad de desarrollo profesional.
Según lo dictaminado por la Ley AB-2324:
- Antes del 1 de julio de 2028 el estado debe emitir una guía para implementar el programa.
- Dicha guía podrá permitir que algunos estudiantes obtengan créditos académicos mediante programas de experiencia laboral por las tareas realizadas en el hogar.
- Contempla capacitación para carreras vinculadas al cuidado de personas.
¿Qué mejorías se esperan con esa medida?
Las autoridades y organizaciones que impulsaron la ley esperan que genere beneficios tanto para los estudiantes como para el sistema de salud y servicios sociales de California.
Como objetivos principales se destacan:
- Reconocer oficialmente el trabajo realizado por miles de jóvenes cuidadores.
- Reducir el riesgo de deserción escolar entre estudiantes con responsabilidades familiares.
- Facilitar la transición hacia carreras relacionadas con la atención de personas y los servicios de apoyo.
- Contribuir a formar nuevos profesionales para un sector que afronta escasez.
- Favorecer que los estudiantes obtengan apoyo académico, emocional y social mientras continúan con sus estudios.