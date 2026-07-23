La iniciativa tendrá un impacto especial en comunidades donde muchos adolescentes asumen responsabilidades de cuidado a una temprana edad, como lo es la población latina.

La legislatura de California aprobó una nueva normativa que busca reconocer el trabajo que realizan miles de estudiantes que cuidan a sus familiares en sus hogares para convertir esta experiencia en una posibilidad de formación.

La iniciativa tendrá un impacto especial en comunidades donde muchos adolescentes asumen responsabilidades de cuidado a una temprana edad, como lo es la población latina.

Educación lo confirmó: ¿Qué dice la Ley AB 2324?

La Ley AB 2324, conocida como “Youth Caregiver Support and Career Pathway Act”, incorpora a los jóvenes cuidadores dentro de la política de educación técnica y vocacional de California.

La norma reconoce a los estudiantes de entre 9° y 12° que cuidan en sus hogares a familiares con enfermedades crónicas, discapacidades, problemas de salud mental o adultos mayores, y busca que esta experiencia pueda convertirse en una oportunidad de desarrollo profesional.

Según lo dictaminado por la Ley AB-2324:

Antes del 1 de julio de 2028 el estado debe emitir una guía para implementar el programa .

Dicha guía podrá permitir que algunos estudiantes obtengan créditos académicos mediante programas de experiencia laboral por las tareas realizadas en el hogar.

Contempla capacitación para carreras vinculadas al cuidado de personas.

La Ley AB 2324, conocida como “Youth Caregiver Support and Career Pathway Act”, incorpora a los jóvenes cuidadores dentro de la política de educación técnica y vocacional de California. Instagram/cagovernor

¿Qué mejorías se esperan con esa medida?

Las autoridades y organizaciones que impulsaron la ley esperan que genere beneficios tanto para los estudiantes como para el sistema de salud y servicios sociales de California.

Como objetivos principales se destacan:

Reconocer oficialmente el trabajo realizado por miles de jóvenes cuidadores.

Reducir el riesgo de deserción escolar entre estudiantes con responsabilidades familiares.

Facilitar la transición hacia carreras relacionadas con la atención de personas y los servicios de apoyo.

Contribuir a formar nuevos profesionales para un sector que afronta escasez.

Favorecer que los estudiantes obtengan apoyo académico, emocional y social mientras continúan con sus estudios.



