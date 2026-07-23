La cotización del peso colombiano cerró a USD 3201.38 este jueves, 23 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.81%.

En el mercado del peso colombiano, la cotización registró variaciones de -1.53% en la última semana y de -15.36% en el último año.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido de 8.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.29%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia a la baja, ya que los datos de los últimos tres días indican una disminución en su valor. Este comportamiento se refleja en la constante pérdida de valor frente a otras monedas, lo que afecta su estabilidad en el mercado.

A pesar de la caída reciente, es importante considerar factores externos que podrían estar influyendo en esta tendencia negativa. La situación económica global y local, así como las decisiones políticas, jugarán un papel crucial en la recuperación del Peso colombiano en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 23 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.