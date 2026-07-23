Al cierre de mercados de este jueves, 23 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.5327. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.82%.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.63%, mientras que en el último año retrocedió -6.54%, señalando un repunte reciente pero una caída en el periodo anual.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.73%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.52%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica una ligera apreciación en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor del peso sugiere un impacto positivo en la confianza del mercado y la economía local.

A pesar de la tendencia positiva de hoy, es importante monitorear los factores externos que pueden influir en la fluctuación de la moneda a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 23 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.