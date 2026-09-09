El titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora (al centro), entregó el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados.

En esta noticia Bajan apoyo a Pemex

El año que entra, el Gobierno Federal planea gastar MXN $10.63 billones de pesos, lo que representa un incremento de MXN $443 mil millones en relación con lo que se aprobó para este año, de acuerdo con la propuesta del Paquete Económico 2027.

El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora (al centro), entregó el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados. Cortesía Secretaría de Hacienda

Para alcanzar a cubrir todo este gasto, la Secretaría de Hacienda propuso un endeudamiento adicional de MXN $1.35 billones, lo que representa un monto menor a MXN $1.39 billones establecidos para este año.

Este monto representa un déficit amplio estimado de 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año entrante, una reducción desde 4.9% estimado para este año.

Sin embargo, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, advierte que el monto del déficit está por encima del compromiso establecido por el mismo Gobierno Federal un año atrás, que prometió bajar el déficit amplio a 3.5% en 2027.

Además, la recomendación del Fondo Monetario Internacional establece que el déficit fiscal debería bajar a 2.5% del PIB hacia 2032, y las expectativas de hacienda lo ubican en 3.1% para ese mismo plazo.

Bajan apoyo a Pemex

El Gobierno Federal parece empezar a quitarle las rueditas financieras a la bicicleta de Pemex, pues para el año entrante la empresa recibirá MXN $81.1 mil millones como parte de las transferencias de dinero que ha hecho el Estado para ayudar a la empresa a salir del atolladero de deuda.

El monto establecido en los Criterios Generales de Política Económica y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027 representa una reducción ligeramente superior a 69% en comparación con la transferencia de MXN $263,500 millones hecha este año.

Este apoyo contrasta con las propias declaraciones del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. En agosto de 2025, el funcionario presentó la estrategia para la independencia financiera de la petrolera, donde aseguró que a partir de 2027, la empresa tenía que ser “autosuficiente”.

La reducción en el apoyo a Pemex también se refleja en el presupuesto de la Secretaría de Energía, que era utilizado como el canal a través del cual transferían los recursos a Petróleos Mexicanos.

El año entrante, la dependencia que lidera Luz Elena González Escobar tendrá un presupuesto de MXN $85,634 millones, que se compara con una erogación de MXN $267,439 millones estimada para 2026.

Sin embargo, el presupuesto de operación de la dependencia quedó prácticamente sin cambios.

En sentido contrario, el presupuesto propio de Pemex presentó un incremento de prácticamente MXN $10,000 millones para 2027, al ubicarse en MXN $527,121 millones.