El titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora Torres (al centro), entregó el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Cámara de Diputados la propuesta del Paquete Económico de 2027, de cuyos datos se desprende que la administración de Claudia Sheinbaum gastará lo mismo en programas sociales que en inversión física.

En la presentación del paquete en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Torres Zamora, aseguró que el año que entra el gobierno gastará 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en los principales programas sociales del gobierno federal, lo que representa MXN $1.02 billones.

El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora (al centro), entregó el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados. Cortesía Secretaría de Hacienda

De acuerdo con Amador Zamora, el gasto en los programas del bienestar será muy similar al de inversión física, establecido también en 2.6% del PIB.

Se trata de un nivel histórico de paridad en estos rubros, ya que, tradicionalmente, en las finanzas públicas de México se daba prioridad a la inversión física, que superaba por un amplio margen al presupuesto destinado de manera directa a los programas sociales.

Sin embargo, Torres Zamora empujó la idea de que la inversión física se convertirá en el motor del crecimiento del país.

“El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar será uno de los grandes pilares para fortalecer el crecimiento económico en los próximos años”, comentó el funcionario.

Este monto se destinará a proyectos que permitirán conectar regiones, mejorar los servicios y ampliar la capacidad productiva del país.

Además, destacó que el año entrante el gasto en materia de salud se ubicará en MXN $1.1 billones, lo que representa un incremento de prácticamente 11% en relación con lo destinado este año, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hospitalaria del sistema público y garantizar el abasto de medicamentos.

Otro rubro que tendrá un incremento es el sector educativo, con un alza de 7%, y al que se destinarán MXN $1.3 billones, con el objetivo de construir y mejorar planteles en educación básica, media y superior.

Pemex una mala noticia

Dentro de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), los indicadores básicos que funcionan para determinar los ingresos del país, el petróleo sigue perdiendo participación en lo que aporta a las arcas públicas.

De acuerdo con el documento elaborado por Hacienda, los ingresos petroleros bajarán de 3% del PIB, estimado para este año, a 2.5%, es decir, Pemex aportará todavía menos de lo que entregó a México este año, pese al multimillonario rescate financiero que inició la Cuarta Transformación a partir de 2019, y que, de acuerdo con cálculos de Banco BASE, acumula más de MXN $2.75 billones.

Además, la dependencia estimó que el Producto Interno Bruto crecerá entre 1.5% y 2.5% el año entrante, con un punto medio de 2%; sin embargo, este dato es superior a lo que estiman los analistas del sector privado, cuyo consenso es de 1.8% para el año entrante.

Además, Hacienda prometió bajar el déficit fiscal, es decir, el dinero que le falta al país cada año para cubrir el gasto.

En este sentido, la dependencia estimó que el déficit fiscal se ubicará en 3.9%, con el objetivo de mantener la deuda en una trayectoria estable para el mediano plazo y mantener la estabilidad macroeconómica, según comprometió Amador Zamora.