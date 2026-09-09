Al comprar un maple de huevos, es sumamente habitual cuestionarse las diferencias entre los huevos blancos y los huevos de color, así como cuál de estas dos alternativas posee mayores beneficios en términos nutricionales.

No obstante, a pesar del considerable debate que se ha generado respecto a este tema, los expertos afirman que el color de la cáscara no influye en la calidad, el valor nutricional ni en el sabor del huevo.

Comprar maples de huevos blancos o marrones: qué diferencia hay realmente

La principal diferencia entre ambos se basa en la raza de la gallina que los produce; por consiguiente, al momento de tomar una decisión, la alimentación del ave, su crianza y la frescura del producto son factores que se recomienda priorizar sobre el color.

La Escuela de Salud Pública de Harvard indica que diversas razas de gallinas pueden generar huevos de colores variados, incluyendo blancos, crema, marrones, azules, verdes e incluso moteados.

El huevo blanco y el huevo marrón no tienen diferencias nutricionales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El color de la cáscara de un huevo depende de la gallina

En términos generales, las gallinas que presentan plumaje claro tienden a poner huevos de tonalidad blanca, mientras que las que poseen plumaje rojizo o marrón suelen generar huevos de tonalidad marrón.

¿Qué clase de huevo aconsejan comprar? ¿Blancos o marrones?

Ambas opciones presentan el mismo perfil nutricional, por lo que, al momento de realizar una elección, se recomienda prestar especial atención a