En la sesión de apertura de este viernes, 17 de abril de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.64 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.2% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -0.53%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Ventas de autos verdes arrancan con fuerza: crecen 21% anual y alcanzan 6.5% del mercado mexicano en el 1T de 2026 La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.71%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.22%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas más comunes. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. A pesar de esta tendencia favorable, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en su estabilidad a largo plazo. La tendencia actual podría ser un indicativo de confianza en la economía guatemalteca, pero siempre es prudente estar alerta a posibles cambios. Ventas de autos verdes arrancan con fuerza: crecen 21% anual y alcanzan 6.5% del mercado mexicano en el 1T de 2026 Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. La Corte Suprema falló por unanimidad a favor del IMSS, ISSSTE, PEMEX y CFE: ahora podrán pagar menos en indemnizaciones