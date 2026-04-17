En la sesión de apertura de este viernes, 17 de abril de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.11% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.75%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 1.13% en su valor. Ventas de autos verdes arrancan con fuerza: crecen 21% anual y alcanzan 6.5% del mercado mexicano en el 1T de 2026 La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 6.20%, es menor que la volatilidad anual de 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en comparación con los últimos tres días. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. El análisis de esta tendencia indica que la confianza en la economía británica podría estar mejorando, lo que podría atraer inversiones y favorecer un entorno económico más estable. Ventas de autos verdes arrancan con fuerza: crecen 21% anual y alcanzan 6.5% del mercado mexicano en el 1T de 2026 Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La Corte Suprema falló por unanimidad a favor del IMSS, ISSSTE, PEMEX y CFE: ahora podrán pagar menos en indemnizaciones