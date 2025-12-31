En la apertura de mercados de este miércoles, 31 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.66 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.18%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.34%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.08%. Estos porcentajes reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado.

Conocé la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.48%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 16.68%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido constante durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Tres gigantes de la Bolsa Mexicana ganan más de 100,000 millones en una semana y superan al resto del mercado

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.