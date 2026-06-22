En la apertura de mercados de este lunes, 22 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0%.

La cotización del quetzal guatemalteco mostró un avance de 2.24% en la última semana y una variación positiva de 1.67% en el último año, señalando una apreciación moderada.

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Conocé la cotización de este lunes, 22 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco fue del 13.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.16%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta subida refleja un contexto económico favorable para la moneda nacional en el corto plazo.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios debido a factores externos. Un análisis más profundo revelaría si esta alza se consolidará o si es un repunte momentáneo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA