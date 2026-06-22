La cotizacióndel Peso dominicano este lunes 22 de junio en Estados Unidos es de 58.26 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.05% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Peso dominicano subió 0.29%, mientras que en el último año retrocedió -8.25%, lo que sugiere una depreciación anual pese al leve repunte semanal.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 9.34%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 11.08%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano hoy en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar un fortalecimiento económico.

Sin embargo, es importante considerar que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. La fluctuación del tipo de cambio puede verse influenciada por diversos factores económicos y políticos que podrían modificar esta tendencia en un futuro cercano.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA