En la sesión de apertura de este lunes, 22 de junio de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,450.96 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.21% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso colombiano avanzó 0.51%, pero en el último año retrocedió 12.04%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este lunes, 22 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 11.73%, que es inferior al 13.28% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento sostenido. Esta tendencia se refleja en el ánimo del mercado, donde los inversionistas muestran confianza en la moneda local.

Comparado con días anteriores, el incremento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano. Esto podría estar relacionado con factores económicos favorables o decisiones políticas que impactan positivamente en la percepción del mercado.

El análisis de esta tendencia indica que, si se mantiene este ritmo, podríamos ver una consolidación del Peso colombiano en el corto plazo.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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