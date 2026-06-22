La cotizacióndel Peso mexicano este lunes 22 de junio en Estados Unidos es de 17.33 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.01% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.61%, mientras que en el último año su variación fue de -7.17%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana es del 4.28%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento significativo en comparación con los días anteriores. Esto se refleja en un -1 positivo, indicando que el valor de la moneda ha experimentado un crecimiento.

Esta mejora en la cotización sugiere un posible fortalecimiento de la economía local o una mayor confianza de los inversores en el rendimiento del Peso. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que puedan influir en esta tendencia a corto y largo plazo.

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Conocé la cotización de este lunes, 22 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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