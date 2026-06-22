La cotizaciónde la Libra esterlina este lunes 22 de junio en Estados Unidos es de 0.76 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.04% en comparación con la jornada anterior.

La cotización de la Libra esterlina mostró una evolución alcista, con un aumento de 1.68% en la última semana y de 2.27% en el último año, lo que sugiere una tendencia positiva reciente.

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Conocé la cotización de este lunes, 22 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 6.80%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.14%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los dos días anteriores. Este aumento indica un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticos favorables.

Aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear factores que podrían influir en futuros movimientos, ya que el mercado de divisas puede ser volátil y susceptible a cambios repentinos.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones, evita casas de cambio en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por transacciones extranjeras, rechaza la conversión dinámica y lleva solo el efectivo necesario en Estados Unidos.