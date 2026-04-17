En la sesión de apertura de este viernes, 17 de abril de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.25 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.09% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.32%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.72%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Ventas de autos verdes arrancan con fuerza: crecen 21% anual y alcanzan 6.5% del mercado mexicano en el 1T de 2026 La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 2.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.83%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización sugiere un entorno económico favorable que podría continuar en el corto plazo. Ventas de autos verdes arrancan con fuerza: crecen 21% anual y alcanzan 6.5% del mercado mexicano en el 1T de 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La Corte Suprema falló por unanimidad a favor del IMSS, ISSSTE, PEMEX y CFE: ahora podrán pagar menos en indemnizaciones Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.