En la sesión de apertura de este miércoles, 21 de enero de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.55 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.28% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.34%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.41%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conocé la cotización de este miércoles, 21 de enero de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.89%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de confianza en el mercado.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos