En la apertura de mercados de este jueves, 16 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.4 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.1%.

En la última semana, el peso mexicano cayó -0.81% y en el último año acumula -7.15%, reflejando una depreciación sostenida en su cotización.

Pemex no puede ni con su alma, pero ayudará a ‘rescatar’ a Japón con envío petrolero

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.91%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.55%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica una ligera apreciación en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor del peso sugiere un impacto positivo en la confianza del mercado y la economía local.

A pesar de la tendencia positiva de hoy, es importante monitorear los factores externos que pueden influir en la fluctuación de la moneda a corto plazo.

Pemex no puede ni con su alma, pero ayudará a ‘rescatar’ a Japón con envío petrolero

Conocé la cotización de este jueves, 16 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Turbulencia pasajera | GAP minimiza bajón por Mundial, dice que el bache de pasajeros fue temporal y alista Fibra E

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.