En la apertura de mercados de este jueves, 16 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.36 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.19%.

El Peso dominicano registró un leve descenso semanal de -0.24% y, en el último año, acumula una caída de -5.57%, indicando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano fue de 5.16%, lo que es menor que la volatilidad anual de 11.29%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Comparado con los días pasados, esto indica que la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, lo que podría beneficiar a importadores y viajeros.

En los días anteriores, la tendencia había mostrado fluctuaciones, pero el cambio hacia una tendencia al alza es un indicativo favorable para la economía local. Este aumento en la cotización sugiere una posible recuperación de la confianza en el Peso dominicano en el mercado internacional.

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Conocé la cotización de este jueves, 16 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos