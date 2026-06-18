En la sesión de apertura de este jueves, 18 de junio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.28 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.14% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso mexicano registró un leve avance de 0.35%, pero en el último año acumula una caída de 7.99%, lo que indica una tendencia anual negativa pese a la mejora reciente.

Vemo estrena las primeras electrolineras masivas públicas de Monterrey

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue de 4.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.54%.

La cotización del peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a corto plazo, ya que fluctuaciones en la economía global o eventos internos pueden afectar su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores subyacentes que sostienen este crecimiento en el valor del peso.

Vemo estrena las primeras electrolineras masivas públicas de Monterrey

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

T-MEC y sombrerazos: El ‘show’ de Trump en el G7 (y los datos que lo contradicen)

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones, evita casas de cambio en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por transacciones extranjeras, rechaza la conversión dinámica y lleva solo el efectivo necesario en Estados Unidos.