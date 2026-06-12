La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 12 de junio en Estados Unidos es de 3,485.39 USD. Dicho importe presenta una variación del -2.06% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del peso colombiano mostró una caída de -3.01% en la última semana y de -11.19% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana se sitúa en 11.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.22%.

La cotización del peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 4 refleja un cambio favorable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sostenido en su cotización sugiere una mayor confianza en la economía local.

A pesar de esta tendencia positiva, es importante seguir monitoreando los factores económicos y políticos que puedan influir en el futuro del peso colombiano. Una fluctuación inesperada podría generar cambios en esta trayectoria ascendente.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos