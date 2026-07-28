La posibilidad de un conflicto internacional de gran escala se convirtió en una preocupación mundial y muchas personas comenzaron a preguntarse cuáles serían los lugares más seguros para vivir si el escenario se agravara.

El aislamiento geográfico, la neutralidad política, la baja exposición militar y la autosuficiencia en recursos aparecen entre los principales factores que podrían ofrecer una mayor seguridad frente a una crisis internacional.

¿Qué países serían los más seguros si estalla una tercera guerra mundial?

Analistas internacionales coinciden en que algunos territorios presentan condiciones que reducirían el riesgo de verse involucrados directamente en un conflicto armado de alcance global.

Entre ellos se destacan:

Nueva Zelanda , por su ubicación aislada y su capacidad de producción de alimentos.

Islandia , que no posee ejército permanente y mantiene una posición estratégica alejada de los principales focos de tensión.

Suiza , históricamente reconocida por su política de neutralidad y su amplia infraestructura de protección civil.

Bután , debido a su política exterior prudente y su reducido protagonismo militar.

Fiyi, por su aislamiento en el Pacífico Sur.

El país de América Latina que aparece entre los más seguros

Gemini

Dentro de América Latina, Costa Rica figura como una de las opciones más seguras ante un eventual conflicto internacional.

Su inclusión responde principalmente a una característica que la distingue desde hace décadas: no tiene ejército permanente, luego de abolir las fuerzas armadas en 1948.

A su vez, el país mantiene una política exterior basada en el pacifismo, carece de bases navales propias y suele desempeñar un papel diplomático en los conflictos internacionales.

¿Por qué Costa Rica aparece entre los principales refugios?

Especialistas destacan varios factores que fortalecen su posición:

Ausencia de ejército permanente.

Política internacional enfocada en la paz y la diplomacia.

Baja relevancia militar dentro de los conflictos internacionales.

Estabilidad institucional.

Recursos naturales y condiciones favorables para el abastecimiento interno.