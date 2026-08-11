Las tareas de limpieza del hogar pueden volverse más sencillas con pequeños cambios que permiten aprovechar mejor los elementos que ya tenemos en casa.

Un truco casero que comenzó a llamar la atención es colocar cinta adhesiva en la escoba antes de barrer. La técnica busca mejorar la forma en que se recogen los residuos livianos y evitar que vuelvan a dispersarse por el ambiente durante la limpieza .

¿Para qué sirve poner cinta adhesiva en la escoba antes de barrer?

El procedimiento consiste en colocar tiras de cinta adhesiva sobre determinadas zonas de la escoba, de manera que una de sus caras quede expuesta.

Al pasar la escoba por el piso, la superficie adhesiva puede funcionar como una especie de capturador de pelusas y pequeños residuos que normalmente quedan entre las cerdas o se desplazan de un lado a otro durante el barrido.

El objetivo principal es evitar que las pelusas, pelos y fibras livianas vuelvan a quedar suspendidos o se desplacen por el ambiente mientras se intenta recogerlos.

¿Qué residuos puede ayudar a recoger?

La técnica puede resultar especialmente práctica para pequeñas partículas que son difíciles de reunir con una escoba convencional:

Pelusas de ropa, mantas o alfombras.

Pelos que quedan dispersos sobre el piso.

Fibras y restos livianos.

Pequeñas partículas de polvo que pueden desplazarse al barrer.

La cinta no reemplaza una limpieza profunda, pero puede funcionar como un complemento para recoger residuos livianos durante el barrido.

¿Cómo colocar la cinta adhesiva en la escoba?

La aplicación es sencilla y no requiere modificar la escoba.

Cortar una tira de cinta adhesiva de un tamaño adecuado. Colocarla sobre una zona de las cerdas o en la parte inferior de la escoba. Procurar que una parte de la superficie adhesiva quede expuesta hacia el piso. Barrer normalmente, especialmente sobre las áreas donde se concentran pelusas y pelos. Cuando la cinta acumule demasiados residuos, retirarla y reemplazarla por una nueva.

La cantidad de cinta utilizada puede variar según el tamaño de la escoba y la superficie que se quiera limpiar.

El secreto está en evitar que las pelusas vuelen al barrer

Uno de los principales inconvenientes al utilizar una escoba es que algunos residuos son tan livianos que pueden desplazarse antes de ser recogidos.

Esto ocurre especialmente con pelos, fibras textiles y pelusas. En lugar de quedar agrupados junto con el resto de la suciedad, pueden adherirse a las cerdas, moverse por el piso o incluso terminar nuevamente en otra zona de la habitación.

La superficie adhesiva busca solucionar justamente ese inconveniente: al entrar en contacto con las partículas livianas, puede ayudar a mantenerlas sujetas hasta el momento de retirar la cinta .

¿En qué pisos puede utilizarse este truco?

Antes de aplicar la técnica, es importante considerar el tipo de superficie. En pisos resistentes y lisos, puede resultar más sencillo retirar la cinta sin dejar residuos.

Conviene tener precaución con superficies delicadas, madera sin tratar, pisos con acabados especiales o materiales sobre los que el adhesivo pueda dejar restos.

Una buena alternativa es probar primero en una zona pequeña y poco visible para comprobar cómo responde el material.