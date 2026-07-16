En la sesión de apertura de este jueves, 16 de julio de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,218.18 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -1.28% en relación con el día anterior.

En la última semana, el Peso colombiano cayó -0.66% y en el último año acumula una depreciación de -16.44%, señalando una tendencia bajista sostenida en su cotización.

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Conocé la cotización de este jueves, 16 de julio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano ha sido del 14.54% en la última semana, superando la volatilidad anual del 13.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas en este periodo reciente, lo que es un signo alentador para la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar que se mantenga en el futuro. Un aumento continuado en la cotización podría fortalecer la confianza de los inversores, mientras que fluctuaciones inesperadas podrían generar incertidumbre.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA