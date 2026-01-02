La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 2 de enero en Estados Unidos es de 3,765.92 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.13% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.93%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.71%, reflejando una tendencia a la depreciación frente a otras monedas.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.80%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este incremento en la cotización puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación económica en general. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.