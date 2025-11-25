En la sesión de apertura de este martes, 25 de noviembre de 2025, del Peso colombiano cotiza a 3,795 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.05% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.93%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -7.81%.

Se veía venir: La inflación se acelera por alzas a las tarifas de combis y autobuses

Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.10%.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. En este contexto, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para la moneda, lo que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en la economía local.

Se veía venir: La inflación se acelera por alzas a las tarifas de combis y autobuses

Fuente: narrativas-us

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

La Benito Juárez supera a San Pedro Garza García como la alcaldía con mayor inclusión financiera

Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

cajero automático (https://www.cronista.com/tema/cajeros-automaticos-102491/)