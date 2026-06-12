En la apertura de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.28%.

En la última semana, la cotización del Euro registró una variación de -0.45%, mientras que en el último año acumuló un 1.21%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 5.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 6.10%.

La cotización del Euro hoy se muestra en una tendencia positiva considerando que el dato de -1 es igual a 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En contraste, si el dato de -1 fuera negativo, señalaría una tendencia a la baja en la cotización del Euro. Esto podría generar preocupación entre los inversores y afectar la percepción del mercado respecto a la estabilidad económica de la región.

Esta tendencia positiva sugiere que el Euro podría estar fortaleciendo su posición en el mercado internacional, lo que podría atraer mayores inversiones.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar euro en USA