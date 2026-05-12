En la sesión de apertura de este martes, 12 de mayo de 2026,del Euro cotiza a 0.85 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.13% en relación con el día anterior. En el mercado del euro, la cotización registró un leve descenso en la última semana (-0.33%) y una caída más marcada en el último año (-1.00%), reflejando una tendencia bajista moderada. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 2.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 6.41%. Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esta alza continúa marcando un crecimiento respecto a los días anteriores, donde la estabilidad había predominado. En comparación con las jornadas pasadas, esto sugiere una recuperación y un interés creciente en la moneda europea. Este aumento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables en la Eurozona. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Vuelven a rugir los motores: La producción de autos en México logra su mejor arranque en 7 años