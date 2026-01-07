En la sesión de apertura de este miércoles, 7 de enero de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.29% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.56%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.59% en su cotización.

México, Sheinbaum y el T‑MEC bajo presión tras el golpe de Trump en Venezuela, alerta Fitch

Conocé la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.27%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este crecimiento podría estar influenciado por factores económicos que fortalecen la moneda europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas actuales.

México, Sheinbaum y el T‑MEC bajo presión tras el golpe de Trump en Venezuela, alerta Fitch

Conocé la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

La venta de autos nuevos en México registra su mejor año desde 2017

Conocé la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre el tipo de cambio actual para asegurarse de obtener la mejor oferta posible.