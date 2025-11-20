En la apertura de mercados de este jueves, 20 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.87 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.53%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.98%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.61% en su cotización.

Fuente: narrativas-us

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.09%, es menor que la volatilidad anual del 7.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos cinco días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con las divisas más relevantes.

La tendencia al alza del Euro indica un posible aumento en la confianza del mercado y en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones en la región. Sin embargo, es importante monitorear factores externos que puedan influir en esta dinámica.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Atención clientes de bancos| El dato que no sabías y revela si te clonaron la tarjeta de crédito

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.