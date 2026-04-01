El Servicio Militar en Estados Unidos arranca una nueva etapa desde abril, con cambios clave en el Ejército que amplían el acceso, pero también dejan en claro quiénes seguirán fuera de las Fuerzas Armadas. La actualización eleva la edad máxima de alistamiento y flexibiliza antecedentes, aunque mantiene límites estrictos que excluyen a ciertos grupos. La decisión apunta a sumar reclutas en un contexto de caída sostenida en las incorporaciones, pero no implica una apertura total. Por el contrario, redefine quiénes pueden ingresar y, sobre todo, quiénes se salvan de inscribirse aun con las nuevas reglas. Con la ampliación del Servicio Militar, el Ejército permite ahora el ingreso hasta los 42 años y elimina restricciones por antecedentes menores vinculados a marihuana. Sin embargo, esto no alcanza a todos: hay perfiles que siguen quedando automáticamente fuera. Aunque se amplía la base de aspirantes, estos grupos no califican bajo ningún escenario. La flexibilización apunta a casos puntuales, no a una eliminación general de filtros. A pesar de los cambios en el Servicio Militar, el Ejército mantiene estándares estrictos que funcionan como principal barrera de ingreso. Esto implica que muchas personas que podrían aplicar en teoría no superarán las evaluaciones obligatorias. En la práctica, estos requisitos continúan siendo el principal filtro. Aunque más personas pueden iniciar el proceso, solo quienes cumplan con estos estándares podrán ingresar, lo que deja afuera a una gran parte de los interesados incluso con las nuevas reglas.