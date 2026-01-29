En la sesión de apertura de este jueves, 29 de enero de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.72 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.25% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -1.43%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.64%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado.

Conocé la cotización de este jueves, 29 de enero de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 8.61%, es mayor que la volatilidad anual del 6.78%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, lo que indicaría una depreciación de la Libra esterlina. En este caso, la estabilidad de la moneda podría ser un signo de confianza en la economía británica.

La tendencia actual sugiere un optimismo en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el Reino Unido.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos