En la apertura de mercados de este martes, 20 de enero de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.38%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.28%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.80%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

Conocé la cotización de este martes, 20 de enero de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.23%, es menor que la volatilidad anual del 6.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

El análisis de esta tendencia revela que la confianza en la Libra esterlina está en ascenso, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o decisiones políticas que impactan positivamente su valor en el mercado.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos