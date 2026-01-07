En esta noticia
La cotizacióndel Peso mexicano este miércoles 7 de enero en Estados Unidos es de 17.99 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.02% en comparación con la jornada anterior.
En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.10%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.56%.
México, Sheinbaum y el T‑MEC bajo presión tras el golpe de Trump en Venezuela, alerta Fitch
La variación de del Peso mexicano durante la última semana
La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.15%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas.
En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de confianza en el mercado.
¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?
Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:
- Transferencias bancarias internacionales
- Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)
- Transferencias peer-to-pee
- Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.
¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?
Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.
La venta de autos nuevos en México registra su mejor año desde 2017
Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA
- Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.
- Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.
- Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.
- Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.