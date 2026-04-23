En la apertura de mercados de este jueves, 23 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.41 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.07%. La cotización del Peso dominicano avanzó 0,36% en la última semana, pero en el último año acumula un descenso de 1,16%, reflejando impulso reciente frente a una tendencia anual negativa. Proyectos contaminantes pueden afectar rendimientos de los fondos de retiro, según Afore XXI Banorte La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.78%, superando la volatilidad anual del 11.41%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Este ascenso se observa al comparar los valores de hoy con los de los dos días anteriores, donde el tipo de tendencia indica un aumento constante. Este comportamiento sugiere una fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un reflejo de una mayor confianza en la economía local y la demanda por el Peso dominicano en el mercado. Proyectos contaminantes pueden afectar rendimientos de los fondos de retiro, según Afore XXI Banorte Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El enroque | BanBajío anuncia nuevo CEO, ante la salida de Edgardo del Rincón a Banamex