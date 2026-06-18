La cotizacióndel Peso colombiano este jueves 18 de junio en Estados Unidos es de 3,451.44 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.53% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Peso colombiano retrocedió -0.09% y en el último año acumula una variación de -10.63%, lo que refleja una tendencia bajista en su cotización.

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Conocé la cotización de este jueves, 18 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del **14.97%**, superior a la volatilidad anual del **13.29%**, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores, donde la cotización había estado en ascenso.

En consecuencia, el Peso colombiano ha experimentado una recuperación que genera expectativas de estabilidad económica en el corto plazo. Este comportamiento sugiere un posible aumento en la confianza del mercado y en la inversión.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que el crecimiento reciente podría estar relacionado con la mejora en las condiciones económicas internas y externas.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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