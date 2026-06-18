En la sesión de apertura de este jueves, 18 de junio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.2% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco subió 2.32%, pero en el último año acumula -0.55%, señalando un repunte reciente tras una leve caída anual.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco ha sido del 24.12%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, dado que es superior a la volatilidad anual del 20.21%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, considerando que el análisis de los tres días consecutivos revela un crecimiento en su valor. A pesar de las fluctuaciones diarias, el comportamiento general ha sido favorable, lo que indica una fortaleza en la moneda.

Este aumento en la cotización puede ser atribuible a factores económicos locales y externos que han influido en la demanda del Quetzal. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para prever posibles cambios en el mercado financiero guatemalteco.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos